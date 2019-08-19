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«Яндекс» до 2022 года выведет на дороги России 1 тыс. беспилотных машин

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Парк беспилотных автомобилей «Яндекс» может увеличиться до 1 тыс. машин к 2022 году. Об этом 19 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс».

«Мы постоянно совершенствуем нашу технологию, изменяя и улучшая различные компоненты. Для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме», — заявили в пресс-службе.

В компании пояснили, что увеличение количества автономных автомобилей на российских дорогах позволит сократить сроки исследования беспилотной технологии.

12 августа стало известно, что в Москве началось тестирование 20 беспилотных автомобилей. Испытания проходят на дорогах столичных районов Хамовники и Раменки.

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