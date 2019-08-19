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В России начались продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3

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Китайская компания Brilliance начала продажи в России нового компактного кроссовера Brilliance V3. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 19 августа.

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Длина автомобиля составляет 4200 мм, ширина — 1790 мм, высота — 1600 мм. Кузов модели на 60% состоит из высокопрочной стали. В салоне установлена информационно-развлекательная система с семидюймовым монитором, на который выводятся данные о техническом состоянии машины и полезная информация о текущей дорожной ситуации.

На российском рынке Brilliance V3 будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л.с. Коробки передач — механическая и пятиступенчатый «автомат».

В базовую комплектацию MT Comfort входят: система помощи при старте на подъеме, функция предотвращения опрокидывания, система контроля давления в шинах, центральный замок, кондиционер, электрические боковые зеркала с подогревом, 17-дюймовые легкосплавные диски. Стоимость комплектации — 839 000 рублей.

Топовая модификация АT Deluxe оснащена системой помощи при парковке, камерой заднего вида, круиз-контролем. Стоимость версии составляет 939 000 рублей.

5 августа сообщалось, что компания Chery представила в России новый кроссовер Tiggo 4.

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