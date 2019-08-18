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Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее. Об этом сообщает «Российская газета».

Стоимость небронированной версии Senat S600, по информации издания, будет начинаться от 8 млн рублей. Ранее СМИ сообщали, что она будет стоить от 18 млн рублей.

Цены на модель Senat L700 пока неизвестны.

Бронированные версии автомобилей будут изготовляться только по спецзаказу, уточняет издание.

Первый шоурум Aurus будет открыт 23 августа в «Москва-Сити».

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

15 мая сообщалось, что в России завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus.

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