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Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю линейку автомобилей Aurus, которые продемонстрировал ему российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед началом первого Каспийского экономического форума.

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Туркменский лидер встретил главу российского кабмина, возглавляющего делегацию из России на форуме. Политики осмотрели стоящий лимузин Aurus белого цвета, сообщает 12 августа «РИА Новости».

По словам Бердымухамедова, ему автомобиль понравился, для приобретения всей линейки машин он подаст соответствующую заявку. В ответ Медведев поблагодарил его за высокую оценку российской разработки.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

8 июля сообщалось, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта Aurus составят в этом году не более 5–6 единиц из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента. Розничные цены на люксовые автомобили станут известны в конце лета.

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