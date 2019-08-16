Названа дата открытия шоурума Aurus в Москве

Первый шоурум российской марки автомобилей представительского класса Aurus откроется 23 августа в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити». Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, автомобили Aurus являются высокотехнологичным и инновационно-прорывным продуктом.

В продажу поступят две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. По предварительным прогнозам, стоимость машин составит около 18 млн рублей.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

15 мая сообщалось, что в России завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus.