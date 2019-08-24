Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) в связи с увеличением количества электроскутеров, сегвеев, моноколес на дорогах. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

Новый проект направлен на регулировку правил дорожного движения с учетом лиц, использующих эти транспортные средства.

Помимо этого до конца 2019 года Министерство внутренних дел завершит исследование об определении административно-правового статуса тех людей, которые используют электромеханические транспортные средства.

14 августа стало известно, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить старые машины. При этом, о каких возрастных ограничениях и транспортных средствах идет речь, не уточнялось.