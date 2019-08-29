Mazda отзовет в России почти 100 кроссоверов CX-5

Японская компания Mazda отзывает в России для ремонта 92 кроссовера CX-5, которые были реализованы с декабря 2014 года по январь 2016 года. Информация об этом размещена на сайте Росстандарта 29 августа.

Отмечается, что у отзываемых машин при определенных дорожных ситуациях могут некорректно работать система предупреждения об экстренной остановке, а также ассистент предупреждения о столкновении.

Официальные дилеры компании Mazda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной диагностики и ремонта машин. У кроссоверов будет перепрограммирован блок управления оборудованием.

29 августа сообщалось, что концерн Volkswagen отзывает с российского рынка 2490 минивэнов Muitivan из-за недостаточной герметизации кузовов автомобилей.