Сны электрических мустангов: Самые интересные премьеры Лос-Анджелеса

Tesla проигнорировала автосалон и показала свою премьеру собственной дизайн-студии в Лос-Анджелесе. Полигональный пикап Cybertruck не похож ни на один современный автомобиль. У него несущий кузов из сверхвысокопрочной стали, пневмоподвеска, а помимо версий с одним и двумя электромоторами, будет и трехмоторная. Cybertruck Tri Motor способен разгоняться с места до «сотни» менее чем за три секунды, проезжать 800 км на одной зарядке и тянуть прицеп массой 6,4 т