Сны электрических мустангов: Самые интересные премьеры Лос-Анджелеса

Автосалоны всё более «зеленеют» и теряют популярность — вот две тенденции, которые сейчас определяют характер автомобильных премьер. Электрификация добралась и до мотор-шоу в Лос-Анджелесе, в то же время несколько значимых автомобилей показали публике вне его стен, как бы бунтуя против многолетней традиции. Впрочем, и на самом автосалоне интересных новинок хватало. Обо всех расскажут «Известия»
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Фото: Global Look Press/Xinhua
Главное событие Лос-Анджелеса — электрический кроссовер Ford Mustang. Автомобиль с дизайном легендарного пони-кара сначала показали на аэродроме, расположенном рядом с компанией SpaceX Илона Маска, а только потом привезли на автосалон. Mustang Mach-E — прямой конкурент «Теслы» и копирует ее отдельные черты: передний багажник, большой вертикальный дисплей в салоне. Разгон до «сотни» в зависимости от версии занимает 3,5–6,5 с, а запас хода колеблется от 420 до 600 км
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Фото: REUTERS
Tesla проигнорировала автосалон и показала свою премьеру собственной дизайн-студии в Лос-Анджелесе. Полигональный пикап Cybertruck не похож ни на один современный автомобиль. У него несущий кузов из сверхвысокопрочной стали, пневмоподвеска, а помимо версий с одним и двумя электромоторами, будет и трехмоторная. Cybertruck Tri Motor способен разгоняться с места до «сотни» менее чем за три секунды, проезжать 800 км на одной зарядке и тянуть прицеп массой 6,4 т
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Фото: REUTERS/Jason Lee
Aston Martin выбрал Китай для премьеры своего первого кроссовера DBX, но показал одну машину в Лос-Анджелесе, в канун автосалона. Кроссовер сочетает полноценные задний ряд и багажник с характерными для спорткаров двери без рамок и выдвижными ручками. Платформа у DBX своя, но мотор, 9-ступенчатый автомат и систему полного привода поставляет Daimler. Мотор V8 AMG (550 л.с. и 700 Нм) позволяет разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Audi представила в рамках автосалона купеобразную версию электромобиля e-tron, получившую приставку Sportback. Автомобиль немного потерял в практичности, но благодаря лучшей аэродинамике немного увеличил запас хода. Версия 50 quattro с двумя электромоторами мощностью 313 л.с. способна проехать на одной зарядке 347 км по циклу WLTP, Версия 55 quattro может кратковременно выдать 408 л.с., а ее запас хода — 446 км
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Фото: Getty Images/Bloomberg
Toyota показала самую быструю версию нового RAV4. Кроссовер с приставкой Prime — подзаряжаемый гибрид с обычным бензиновым мотором 2,5 и двумя электродвигателями — по одному на каждой оси. Суммарная мощность — 306 л.с., что позволяет разгоняться до «сотни» быстрее 6 секунд. На чистой электротяге RAV4 Prime способен проехать 63 км
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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
Karma Automotive, бывшая Fisker, теперь принадлежит китайцам и продолжает совершенствовать гибридный седан Revero. В Лос-Анджелес она привезла электрический суперкар Karma SC2 Concept с огромными подъемными дверями. Четыре электромотора прототипа выдают суммарно 1100 л.с. и разгоняют купе до «сотни» за 2 секунды. А продвинутый видеорегистратор позволит повторить поездку во всех деталях, не трогаясь с места
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Фото: Getty Images/Bloomberg
Какой Лос-Анжделес проходит без мощных бензиновых премьер! Поэтому Audi, помимо электромобиля, привезла на салон RS Q8, недавно ставший самым быстрым кроссовером Нюрбургринга. У этого автомобиля очень много общего с Lamborhini Urus, однако Audi уступает в мощности и динамике. Отдачи мотора V8 (600 л.с. и 800 Нм ) хватает, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Daimler привез самые мощные и быстрые версии внедорожников Mercedes GLE и GLS. У них теперь новый мотор V8 4.0, известный по другим AMG-моделям. Mercedes-AMG GLE 63 представлен в обычной версии мощностью 571 л.с. и в версии S мощностью 612 л.с. Разгон до «сотни» соответственно 3,8 и 4,0 секунды. Mercedes-AMG GLS 63 лишен литеры S, но мотор у него под капотом 612-сильный. Разгон до «сотни» занимает 4,2 секунды
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Фото: Global Look Press/Gene Blevins
Купе BMW M2 под занавес обзавелось самой мощной и экстремальной версией M2 CS. У нее развитый аэродинамический обвес, перенастроенная подвеска с адаптивными амортизаторами, новая прошивка усилителя руля, ездовой электроники и межколесной блокировки. Мотор форсирован с 410 до 450 л.с., но крутящий момент прежний —550 ньютонметров. В разгоне до «сотни» удалось выиграть 0,2 секунды, у купе M2 CS он занимает 4 секунды
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Фото: REUTERS
Lexus показал едва ли не самый красивый спорткар Лос-Анджелеса. Открытая версия модели LC — первый автомобиль японской марки с мягким складным верхом. Крыша убирается в багажник за 15 секунд и может быть черной либо бежевой. Кузов кабриолета усилили, а под капотом LC 500 Convertible мощный (477 л.с.) атмосферный мотор V8 объемом 5 л
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Фото: REUTERS
Прототип спорткара привезла даже компания Hyundai — гоночный RM19 с наддувным двигателем мощностью 390 л.с. дает примерное представление о будущей среднемоторной машине. Для российских читателей куда важнее концепт Vision T — по сути, так будет выглядеть новый кроссовер Tucson
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Kia превратила новый кроссовер Seltos во внушительный внедорожник. Представленные в Лос-Анджелесе шоу-кары X-Line Trail Attack и X-Line Urban отличаются от обычного автомобиля увеличенным на 50 мм дорожным просветом, экспедиционными багажниками и большими колесами. Возможно, у серийного кроссовера появится более скромный вариант версии X-Line, который будет актуален и для России. У нас продажи Seltos стартуют к весне 2020 года
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