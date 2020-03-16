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Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты. По мнению экспертов, следующие волны эпидемии могут затронуть большее число граждан, но при этом окажутся слабее.

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Как рассказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, коронавирус нового типа, как и грипп, например, постоянно мутирует.

По словам медика, если делать прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, можно предположить, что со временем патоген ослабнет. По предварительным данным, для коронавирусов, которые передавались от животных к человеку (как, например, вызвавший вспышку атипичной пневмонии SARS), характерна постепенная потеря агрессивных свойств с течением времени.

Специалисты подчеркивают, что сейчас важнее всего введение массового тестирования на новый патоген и тщательная изоляция всех его потенциальных носителей. Кроме того, нужно быть готовыми и к закрытию на карантин самых проблемных регионов.

Быстрому распространению COVID-19 способствует тот факт, что молодежью эта болезнь переносится легко, а порой бессимптомно.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей

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