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Кибермошенники начали рассылать письма о коронавирусе от имени ВОЗ

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Фото: Depositphotos
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Киберпреступники начали рассылать пользователям фальшивые письма о вспышке коронавируса от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказали эксперты компании ESET в понедельник, 16 марта.

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Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

Пользователям предлагают перейти по ссылкам, чтобы якобы получить «очень важную и секретную информацию о вирусе». Таким образом преступники крадут личную информацию и платежные данные, передает «РИА Новости».

Специалисты призвали проверять адреса, с которых приходят подобные письма.

«Адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ», напомнили они (WHO — сокращение World Health Organisation, английского названия ВОЗ).

Эксперты предупредили, что популярность набирают также различные сборы «на борьбу с эпидемией» и фейковые объявления о продаже медицинских масок и санитайзеров. Юзеров призвали игнорировать сообщения, в которых запрашиваются личные данные, и применять системы защиты от фишинга.

28 февраля специалисты по информационной защите рассказали о попытках мошенников заработать на теме коронавируса. За месяц было зарегистрировано более 2,5 тыс. доменных имен, связанных с коронавирусом, в различных зонах, в том числе .ru и «.рф». Злоумышленники предлагают купить вакцину от коронавируса или экспресс-тесты на его наличие, а также создают магазины-однодневки, предлагающие приобрести различные средства защиты по цене, значительно превышающей аптечную.

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