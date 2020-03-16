В Танзании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В африканской республике Танзании подтвердился первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает местная газета Citizen со ссылкой на минздрав страны.

По сведениям издания, инфицирована 46-летняя женщина. Она прилетела в Танзанию из Бельгии 15 марта. До этого она побывала еще в Швеции и Германии.

По прибытии из Европы ее сразу направили на карантин, а после того, как диагноз подтвердился — госпитализировали. Сейчас она в стабильном состоянии.

Ранее в этот же день стало известно, что российско-японская группа ученых разработала уникальный тест для диагностики коронавирусной инфекции, получение высокоточного результата занимает около получаса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

По данным 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют увеличение числа смертей от коронавируса в Европе.