Французские туроператоры перенесли все поездки до 31 марта

Французские туристические компании откладывают все поездки до 31 марта в связи с ужесточением мер профилактики заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает Agence France Presse со ссылкой на заявление профсоюза компаний-туроператоров SETO и федерации Entreprises du Voyage.

«Все вылеты до 31 марта включительно переносятся с возвращением предоплаты вплоть до 31 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

По данным агентства, мера затронет около 100 тыс. путешественников в марте, однако если ее придется продлить до апреля, то пострадают уже 350 тыс. путешественников.

13 марта стало известно, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией с 16 марта. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран – членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

В Российском союзе туриндустрии считают, что такое ограничение может привести к массовым банкротствам туристических операторов. Предполагается, что ситуация будет более кризисной, чем в 2014 году.

2 марта стало известно, что туристическая отрасль стран Евросоюза потеряла за январь 2020 года €1 млрд из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.