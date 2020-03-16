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Россия временно ограничит пассажирские перевозки с Арменией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия и Армения временно ограничат пассажирские перевозки между странами. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Армении Николы Пашиняна в понедельник, 16 марта.

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Отмечается, что у Пашиняна и председателя правительства РФ Михаила Мишустина состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Была достигнута договоренность об ограничении на две недели пассажироперевозок между Арменией и Россией, в то же время обеспечивая возвращение граждан двух стран на свою родину. Будет сохранен бесперебойный процесс грузоперевозок», — сказано в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день в Республике Армения зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.

14 марта премьер-министры Армении, Азербайджана и Грузии договорились временно закрыть границы из-за пандемии коронавируса. Ограничения не коснутся грузовых перевозок. Все три государства договорились беспрепятственно разрешать своим гражданам возвращаться на родину.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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