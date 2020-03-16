Всем посетителям судов Москвы будут измерять температуру

Проход в здания московских судов будет осуществляться после измерения температуры. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«При недомогании просим вас воздержаться от посещений зданий судов общей юрисдикции столицы. В случае необходимости подать процессуальные документы вы можете воспользоваться личным кабинетом Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы, а также услугами почтовой связи, в случае необходимости подать иные обращения вы можете воспользоваться сервисами электронной приемной единого информационного портала», — передает текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что председатели районных судов приостановили прием граждан по понедельникам и четвергам. При этом изменение режима посещения не влечет за собой изменение расписаний уже назначенных судебных заседаний и времени работы судов.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.