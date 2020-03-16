Прямой эфир
Сюжет:

Всем посетителям судов Москвы будут измерять температуру

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проход в здания московских судов будет осуществляться после измерения температуры. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сиди дома и смотри: какие сериалы развлекут на карантине
Что смотреть вместо отмененных из-за коронавируса кинопремьер

«При недомогании просим вас воздержаться от посещений зданий судов общей юрисдикции столицы. В случае необходимости подать процессуальные документы вы можете воспользоваться личным кабинетом Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы, а также услугами почтовой связи, в случае необходимости подать иные обращения вы можете воспользоваться сервисами электронной приемной единого информационного портала», — передает текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что председатели районных судов приостановили прием граждан по понедельникам и четвергам. При этом изменение режима посещения не влечет за собой изменение расписаний уже назначенных судебных заседаний и времени работы судов.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
Песков объяснил иерархию органов по борьбе с коронавирусом в РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020