Глава региона Мадрид заразилась коронавирусом

Глава правительства автономного сообщества Мадрид в Испании Исабель Диас Аюсо заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем профиле в Twitter в понедельник, 16 марта.

«Поскольку мой тест на COVID-19 был отрицательным, я несколько недель работала без устали и в конце концов также получила положительный результат», — говорится в видеообращении Диас Аюсо.

Ранее, 15 марта, у жены премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес диагностировали коронавирус. Супруги остаются в своей резиденции во дворце Монклоа под постоянным надзором врачей.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на 16 марта, в Испании выявлено 7798 случаев заражения коронавирусом. Из них 289 человек скончались, еще 517 — выздоровели. Всего в мире более выявлено 170 тыс. заболевших, число летальных исходов — более 6,5 тыс.