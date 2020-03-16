Прямой эфир
Сюжет:

Глава региона Мадрид заразилась коронавирусом

0
Фото: twitter.com/IdiazAyuso
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правительства автономного сообщества Мадрид в Испании Исабель Диас Аюсо заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем профиле в Twitter в понедельник, 16 марта.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

«Поскольку мой тест на COVID-19 был отрицательным, я несколько недель работала без устали и в конце концов также получила положительный результат», — говорится в видеообращении Диас Аюсо.

Ранее, 15 марта, у жены премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес диагностировали коронавирус. Супруги остаются в своей резиденции во дворце Монклоа под постоянным надзором врачей.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на 16 марта, в Испании выявлено 7798 случаев заражения коронавирусом. Из них 289 человек скончались, еще 517 — выздоровели. Всего в мире более выявлено 170 тыс. заболевших, число летальных исходов — более 6,5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Испания объявила об ограничении передвижения по стране
Жена премьер-министра Канады заразилась COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020