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У супруги премьер-министра Испании диагностировали коронавирус

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Тест на коронавирус показал положительный результат у супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес, сообщает El Pais в воскресенье, со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

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Премьер-министр с супругой остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

13 марта сообщалось, что у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. Сам глава правительства ушел на карантин вместе с семьей 12 марта, у него никаких симптомов заболевания нет.

12 марта о своем заражении коронавирусом сообщил американский актер Том Хэнкс. Он и его супруга прошли анализы в Австралии и получили положительный результат.

Ранее, 14 марта, Испания объявила, что вводит ограничение на передвижение по стране в связи с коронавирусом. Также будет закрыто большинство магазинов, кроме продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, а также театры, музеи, рестораны, клубы.

Первая смерть от нового коронавируса в Испании была зафиксирована 3 марта. Общее число зараженных коронавирусом в стране 6391 человек. Число жертв достигло 195.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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