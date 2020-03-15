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Испания объявила об ограничении передвижения по стране

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Вслед за многими странами Европы Испания вводит ограничение на передвижение по стране в связи с коронавирусом. Также будут закрыты большинство магазинов, кроме продовольственных, аптек и товаров первой необходимости, а также театры, музеи, рестораны, клубы. Об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает El Mundo.

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Такие меры были приняты на экстренном заседании Совета министров в субботу, 14 марта, в связи с введением в стране «состояния повышенной готовности» на 15 дней. В дальнейшем оно может быть продлено, добавил Санчес.

Люди смогут выйти из дома только чтобы посетить больницы, супермаркеты, работу, аптеки, банки, навестить пожилых людей или людей, нуждающихся в уходе, пояснил премьер.

Общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек — до 5,7 тысячи, из них почти три тысячи в Мадриде. Число жертв превысило 180 человек, из них 133 в столице.

Первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании была зафиксирована 3 марта.

12 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции были перенесены сборы молодежной сборной команды России по футболу из Испании в Сочи. Начало спортивных мероприятий было назначено на период с 23 по 31 марта 2020 года.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Лидером по числу заразившихся коронавирусом среди европейских стран является Италия. Испания находится на втором месте по числу инфицированных в ЕС.

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