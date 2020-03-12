Сборы молодежной команды России по футболу перенесли из Испании в Сочи

Сборы молодежной сборной команды России по футболу, начало которых было назначено на период с 23 по 31 марта 2020 года в Испании, перенесли в Сочи. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Учебно-тренировочные сборы молодежной и юношеской (игроки 2002 года рождения) сборных России, которыми руководят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха соответственно, перенесены из Испании. Сбор молодежной сборной состоится в Сочи», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Соответствующее решение было принято в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.

«Национальная сборная России под руководством Станислава Черчесова, которая ведет подготовку к финальной части Евро-2020, планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта», — говорится в тексте.

На 28 и 31 марта у россиян запланированы контрольные матчи со Швецией в Сольне и Молдавией в Кишиневе соответственно. Эти игры состоятся без зрителей, решили местные федерации футбола.

Ранее в этот же день сообщалось, что хоккейный матч между командами «Москва» и «Динамо» пройдет 12 марта при пустых трибунах, сообщает «Федеральное агентство новостей». Решение приняла Континентальная хоккейная лига в связи с эпидемией коронавируса.

В Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. из-за угрозы распространения коронавируса, уточняется на сайте aif.ru.

В этот же день сообщалось, что этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин, которые должны были пройти в России и Норвегии, отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Из европейских стран Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, там подтверждено более 12,4 тыс. случаев заболевания, скончались 829 человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю.