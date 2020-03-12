В Греции началась церемония зажжения олимпийского огня

В четверг, 12 марта, в Олимпии проходит церемония зажжения олимпийского огня. Впервые за 35 лет на мероприятии не присутствуют зрители и пресса. Причиной ограничения Международный олимпийский комитет назвал угрозу распространения коронавируса.

Церемонию разрешили посетить членам Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета игр в Токио.

В настоящее время в Греции выявлено 73 случая заражения вирусом COVID-19. Девять из зараженных находятся в тяжелом состоянии. Ранее, в марте, японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио. Страна лишится около 7,8 трлн иен ($74,3 млрд), полагают эксперты.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в более чем 100 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3,7 тыс., выздоровели около 57 тыс.