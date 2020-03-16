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Россия и Япония разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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Российско-японская группа ученых разработала уникальный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, получение высокоточного результата занимает около получаса, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в «Известия» 16 марта.

«С самого начала распространения вируса РФПИ совместно с международными партнерами осуществлял активные усилия для поиска наиболее эффективных технологий и методов борьбы с коронавирусом <…> Сеть международных партнерств с ведущими инвесторами мира усиливает экспертизу РФПИ по лучшим мировым практикам в различных сферах, включая борьбу с коронавирусом, и позволяет продвигать успешные российские технологии на международные рынки», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Данная система может применяться не только в стационарной, но и в мобильной лаборатории, она разработана на основе метода изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и не уступает в точности применяемой в настоящий момент технологии полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

Благодаря тому что технология адаптирована под мобильные лаборатории, она может применяться повсеместно — как в больницах, так и в любых учреждениях массового скопления людей (школы, офисы, аэропорты, вокзалы).

Внедрение новой технологии будет способствовать своевременному выявлению зараженных и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Наблюдательный совет РФПИ уже одобрил инвестиции в производство системы диагностики.

Технология выявления коронавируса является результатом сотрудничества между российскими и японскими компаниями и учеными. Ее масштабное тестирование планируется начать в апреле текущего года.

Предварительные заявки на покупку свыше 500 тыс. тестов уже сделали ведущие клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии, подтвердив высокую точность теста.

В целях предотвращения распространения коронавируса РФПИ также сотрудничает с ведущим генетическим концерном Китая BGI Group, благодаря содействию которого в Россию были доставлены уникальные образцы тестов на коронавирус, единственные в мире проверенные на реальных образцах живого вируса и прошедшие апробацию на более чем 1 млн человек в Китае. В настоящий момент фонд ведет активную работу с Роспотребнадзором для регистрации тестов BGI и других компаний в России.

Кроме этого, РФПИ установил соглашения с рядом стран по использованию российских технологий в их борьбе с коронавирусом. В частности, партнеры РФПИ из ОАЭ выделили безвозмездный грант на поддержку разработки российской вакцины от COVID-19.

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