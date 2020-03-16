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Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российским кинотеатрам порекомендовали ограничить по возможности количество билетов для продажи до 100–150 на один кинозал.

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Кассирам рекомендуют предлагать зрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа, а также разместить в местах массового пребывания зрителей антибактериальные гели и салфетки.

Кроме того, ассоциация рекомендует увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции помещения.

«Все действия сотрудников кинотеатров должны быть продиктованы реальной заботой о безопасности и здоровье наших кинозрителей, и наши зрители должны ощущать эти меры именно как нашу искреннюю заботу, а не как формальное исполнение предписаний», — сказано на сайте «Ассоциации владельцев кинотеатров» в РФ.

Ранее стало известно, что кинотеатры в Мурманске перешли на особый режим работы. Так, присутствие зрителей на каждом сеансе не должно превышать 99 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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