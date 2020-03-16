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Находящаяся на карантине в Коммунарке девушка рассказала о больнице и меню

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Одна из пациенток столичной больницы в Коммунарке Катерина Назарова, которую поместили туда на карантин с подозрением на коронавирус, сняла на видео свою палату и рассказала о пребывании в медицинском учреждении.

Видео опубликовало «РИА Новости». «Душевая очень большая. Всё новое, всё классное. Кровати тоже абсолютно новые, на этих матрасах еще никто никогда не лежал», — рассказала девушка за кадром.

Пациентка показала врачей в специальных защитных костюмах, саму палату и ванную. Девушка лежит одна в двухместной палате. В каждой комнате есть шкафы для хранения вещей, плазменные телевизоры и кондиционеры, сообщает телеканал «360».

По словам Катерины, на этаже, где она находится, «чисто», то есть только люди с ОРВИ и простудой. «Подтвержденных с «короной» нет, говорят, что они в другом корпусе. Персонал весь в масках, респираторах и очках», — рассказала она.

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Девушка находится в больнице уже неделю после своего возвращения из Италии. Перед поездкой Назарова заболела небольшой простудой, поэтому сейчас за ней наблюдают медики.

«Бокс с общим предбанником, дальше двери в палаты. За стенкой во второй палате еще одна девочка. Виделись раза два, когда медсестры просили забрать еду с тележки, хотя обычно всегда сами заносят в палату», — поделилась Катерина.

Пациентов кормят пять раз в день. Еду приносят в одноразовых контейнерах. Девушке нравятся не все блюда. «А вот завтраки все нравятся, очень вкусные творожные запеканки, омлет с сосиской и пару раз были каши — гречка и манка. Яблочные чипсы — вообще огонь! На полдник — кефир. Соки дают тоже», — рассказала Катерина.

Всем пациентам разрешено разрешены передачи до 22:00, но встречи запрещены, общение с близкими возможно только только по телефону и в Сети.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

Из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в России 10% пациентов выписаны из больниц, сообщается на сайте kp.ru. Остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжелых случаев.

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