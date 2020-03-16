У жителя Красноярска заподозрили коронавирус

У жителя Красноярска заподозрили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство региона в понедельник, 16 марта.

«По предварительным тестовым исследованиям заболевание подтвердилось. Сейчас анализы направлены в Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для исследования», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает телеканал «Енисей», мужчина недавно вернулся из Австрии. Сейчас он находится в инфекционном отделении местной больницы скорой медицинской помощи.

«У него была температура 37,6 и небольшая боль, заложенность в области горла, что и характерно для данной инфекции. Либо это респираторная инфекция, либо короно, здесь клиника возможна одинаковая», — рассказала главный внештатный инфекционист минздрава по краю Елена Тихонова.

По словам зампредседателя правительства края Алексея Подкорытова, мужчина самостоятельно обратился за помощью: следуя рекомендациям Роспотребнадзора, он позвонил на их горячую линию и сообщил, что посещал Европу. С ним связались медицинские работники и взяли анализ на коронавирус, передает Newslab.

Сейчас определяется круг лиц, с которыми контактировал заболевший, чтобы поместить их под медицинское наблюдение.

Ранее, в понедельник, стало известно, что из 66 заболевших коронавирусом в России 10% пациентов выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6 500 человек.