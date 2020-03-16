Польша приостановила авиасообщение в стране

Польша приостановила внутренние авиарейсы по стране на фоне распространения нового коронавируса. Такое решение принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 16 марта.

«Да, внутренние авиарейсы будут приостановлены с сегодняшнего дня — это решение было принято премьер-министром», — заявил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала Polstat.

Дворчик отметил, что, вероятно, Моравецкий подтвердит об остановке авиасообщения 16 марта во время совещания команды по кризисному управлению Польши.

Ранее, 13 марта, Польша закрыла въезд в страну для иностранцев.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

По состоянию на 16 марта в Польше заразились 119 человек, из них трое умерли.