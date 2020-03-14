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Мишустин поручил закрыть границу с Польшей и Норвегией

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить пропуск иностранных граждан через границу с Польшей и Норвегией. Об этом сообщается на сайте правительства 14 марта.

Распоряжение вступит в силу 15 марта. Въезд будет запрещен через сухопутные участки границы «в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях». Исключение будет осуществляться для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в РФ. Обеспечивать исполнение поручения должны ФСБ, МВД и МИД.

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Также глава правительства поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 16 марта трансформировать на своих сайтах разделы о коронавирусе в «легкодоступный и удобный для граждан формат».

В тот же срок Минздрав обязан проинформировать государственные и частные медицинские организации об алгоритме действий при выявлении у пациента COVID-19. Минпромторгу поручено до понедельника предоставить кабмину информацию о возможностях по производству средств индивидуальной защиты.

Ранее, в марте, польские власти ввели круглосуточный санитарный контроль въезжающих на границе с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой, а после и вовсе поручили с 15 марта закрыть границы страны. Таким образом, Варшава приостанавливает все международные пассажирские авиаперевозки и железнодорожное сообщение. К 13 марта в Польше зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

Авиасообщение России с этими странами, а также со Швейцарией и остальными государствами – членами Евросоюза будет ограничено с 16 марта, исключение составят регулярные рейсы из Москвы и чартерные. По данным на 13 марта, в РФ коронавирус подтвердился у 45 заболевших, семеро уже выписаны из больниц.

В Москве до 10 апреля отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек, в школах вводится режим свободного посещения. Власти призывают граждан при наличии подозрений и по возвращении из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-2019 соблюдать 14-дневный карантинный режим, ведь заболевание может протекать бессимптомно.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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