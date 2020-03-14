Прямой эфир
Сюжет:

Матвиенко рассказала о запрете сенаторам выезжать за границу

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне распространения вируса SARS-CoV-2 российским сенаторам запрещено выезжать за границу. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 марта.

Болезный занавес: как ЕС «закрывается» из-за коронавируса
США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль

«Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж за исключением каких-то экстраординарных случаев. Если такая острая необходимость есть, писать заявление, я буду давать согласование на выдачу зарубежных паспортов», — цитирует ее «Интерфакс».

Все зарубежные визиты делегации Совфеда отменены. Визиты делегаций из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу также приостанавливаются.

Также спикер Совфеда поручила ограничить выдачу пропусков на вход в здание верхней палаты парламента.

Матвиенко добавила, что оснований для паники нет. Власти предоставляют полную информацию по распространению коронавируса в России и принимают эффективные меры по борьбе с заболеванием. В то же время она призвала не недооценивать опасность.

С 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией, исключение составят регулярные рейсы из Москвы и чартерные. В столице до 10 апреля отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек, в школах вводится режим свободного посещения.

По данным на 13 марта, в России коронавирус подтвердился у 45 заболевших, их состояние оценивается как удовлетворительное. 13 марта семеро инфицированных были выписаны из больниц.

Власти призывают граждан при наличии подозрений и по возвращении из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-2019 соблюдать 14-дневный карантинный режим, ведь заболевание может протекать бессимптомно.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
Врач Трампа не увидел необходимости проверять его на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020