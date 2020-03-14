РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса. Данные направления не будут обслуживаться с 15 марта.

Как объяснили в холдинге 14 марта, данные маршруты из российской столицы проходят по территории Польши.

Польские власти поручили с 15 марта полностью приостановить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение. К 13 марта в Польше зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

«Таким образом, отменяются следующие рейсы между Москвой и Берлином, между Москвой и Парижем: поезда № 13/440-441/14 Москва–Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта; № 23/452/322-323/453/24 Москва–Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Поезд № 441/14 Берлин–Москва, запланированный на 14 марта, отправится в соответствии с расписанием.

Накануне РЖД отменил поезда Москва–Прага по просьбе Чехии, а также поезда Москва–Ницца. В холдинге заверили, что клиенты смогут сдать приобретенные билеты, даже если они были куплены по невозвратному тарифу. Получить средства в билетных кассах можно в период с 14 марта до 10 апреля. Если же клиент находится на карантине, то произвести возврат следует после снятия ограничения.

С 15 марта Россия временно закрывает сухопутные границы с Польшей и Норвегией, а с 16-го ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы и чартерные.

Данные меры в Совете Федерации оценили положительно, назвав их избыточными. Власти призывают граждан при наличии подозрений и по возвращении из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-2019 соблюдать 14-дневный карантинный режим, ведь заболевание может протекать бессимптомно.

По данным на 14 марта, в России коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.