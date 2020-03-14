Прямой эфир
Сюжет:

РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса. Данные направления не будут обслуживаться с 15 марта.

Как объяснили в холдинге 14 марта, данные маршруты из российской столицы проходят по территории Польши.

Болезный занавес: как ЕС «закрывается» из-за коронавируса
США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль

Польские власти поручили с 15 марта полностью приостановить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение. К 13 марта в Польше зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

«Таким образом, отменяются следующие рейсы между Москвой и Берлином, между Москвой и Парижем: поезда № 13/440-441/14 Москва–Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта; № 23/452/322-323/453/24 Москва–Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Поезд № 441/14 Берлин–Москва, запланированный на 14 марта, отправится в соответствии с расписанием.

Накануне РЖД отменил поезда Москва–Прага по просьбе Чехии, а также поезда Москва–Ницца. В холдинге заверили, что клиенты смогут сдать приобретенные билеты, даже если они были куплены по невозвратному тарифу. Получить средства в билетных кассах можно в период с 14 марта до 10 апреля. Если же клиент находится на карантине, то произвести возврат следует после снятия ограничения.

С 15 марта Россия временно закрывает сухопутные границы с Польшей и Норвегией, а с 16-го ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы и чартерные.

Данные меры в Совете Федерации оценили положительно, назвав их избыточными. Власти призывают граждан при наличии подозрений и по возвращении из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-2019 соблюдать 14-дневный карантинный режим, ведь заболевание может протекать бессимптомно.

По данным на 14 марта, в России коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве отменили международную туристическую выставку из-за коронавируса
Россиян перестали пропускать через границы Грузии с Азербайджаном и Арменией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020