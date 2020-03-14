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Матвиенко посчитала закрытие границ из-за коронавируса избыточной мерой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Закрытие границ страны из-за распространения вируса SARS-CoV-2 является избыточной мерой. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На внеочередном заседании верхней палаты парламента 14 марта она допустила усиление мер по борьбе с заболеванием и продления их срока действия.

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«Судя по тому, как развивается ситуация в России, штабом приняты надлежащие меры. Все принятые меры действуют до 1 апреля. Если будет необходимость после 1 апреля их усилить, либо (оставить. — Ред.) в текущем режиме, это, безусловно, будет сделано», — цитирует ее ТАСС.

Она заверила, что оперативный штаб мониторит ситуацию, и прочих «избыточных мер нет необходимости вводить».

Также на заседании Матвиенко сообщила, что сенаторам запрещено выезжать за границу, зарубежные визиты российских делегаций Совфеда и иностранных делегаций в РФ приостановлены. Подготовка к Ливадийскому форуму отменена.

Кроме того, сенатор предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам. Глава Минпромторга Денис Мантуров проинформировал, что в России ежедневно производится 1,5 млн медицинских масок, предприятия переведены на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

Матвиенко заверила, что власти исполнят все социальные обязательства, несмотря на ситуацию. Об этом же заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии «Известиям».

Ранее в марте против закрытия границ выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Данную меру она назвала недостаточно адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом и взамен предложила домашний карантин.

С 15 марта Россия временно закрывает сухопутные границы с Польшей и Норвегией, а с 16-го ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы и чартерные. Власти призывают граждан при наличии подозрений и по возвращении из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-2019 соблюдать 14-дневный карантинный режим, ведь заболевание может протекать бессимптомно.

По данным на 14 марта, в РФ коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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