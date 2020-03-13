Силуанов заявил о возможности шесть лет не снижать расходы бюджета при дешевой нефти

Министр финансов Антон Силуанов рассказал корреспонденту «Известий» в пятницу, 13 марта, что около шести лет Россия сможет при цене нефти $30 за баррель профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их.

«Шесть лет — достаточно большой период», — отметил министр, добавив, что Фонд национального благосостояния дает основания с уверенностью говорить о «выполнении всё тех же решений, которые заложены в бюджет, без сокращений».

Силуанов сказал, что к удешевлению нефти в стране готовились не один год, потому что понимали, что цены на это сырье, которые поддерживались на высоком уровне искусственно, долго не могли держаться. «Когда-то цены будут искать свой равновесный уровень, потому что мы должны быть всегда готовы к тому, что это соглашение с ОПЕК может быть закончено. Вот, собственно, это и наступило. Поэтому то, что мы создавали резервы, Фонд национального благосостояния, дает нам основания с уверенностью говорить о том, что мы выполним все те решения, которые заложены в бюджет, без сокращений», — пояснил он.

Глава Минфина добавил, что можно говорить «о каких-то источниках доходов», о пересмотре приоритетов расходных обязательств. Социальные обязательства, по его словам, безусловно будут выполняться, но, кроме этого, есть ряд других решений, которые могут перенаправить на более важные цели. «Поэтому мы абсолютно спокойно смотрим на внешнюю ситуацию», — отметил он.

Силуанов выразил обеспокоенность курсовыми колебаниями, однако указал, что курс изменился не так, как если бы не работало бюджетное правило, ведь при его отсутствии курс был бы слабее сегодняшнего. «Поэтому основная задача у нас — иметь предсказуемость курсовой политики и обеспечить бюджет ресурсами, она выполняется», — пояснил он.

На вопрос журналиста, нет ли какой-то критической отметки, допустим, $20 за баррель, при которой придется снизить расходы бюджета, министр ответил, что эта сумма сократит поступления нефтегазовых доходов, но резервы созданы в таких объемах, что на ближайшую трехлетку даже при таких ценах обеспечено выполнение принятых обязательств и решений.

Министр выразил мнение, что $20 за баррель — цена, которая не должна долго держаться, потому что затраты нефтедобытчиков, как правило, выше этой отметки с учетом доставки нефти до потребителя. Поэтому долго такая низкая цена не может держаться. «Потому что начнет сокращаться добыча, а это приведет к тому, что спрос будет достаточно высокий, несмотря на последствия коронавируса, и в этих условиях цены должны выправиться», — констатировал он.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи 6 марта, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

В результате распада соглашения цены на нефть 9 марта обвалились на 30% — до $33,99 за баррель, но их удалось частично отыграть.

В итоге курс рубля по отношению к доллару и евро снизился, падению подверглись и индексы российских компаний. 13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля. В этот день доллар снизился до отметки 73,61 рубля, а евро — до 82,23 рубля.