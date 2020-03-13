Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост экономики в стране в этом году будет близким к нулю.

«Нет, у нас другие оценки», — приводит слова Силуанова «РИА Новости» в пятницу, 13 марта.

Накануне 12 марта Кудрин заявил, что при цене на нефть немного выше $40 за баррель рост российской экономики в 2020 году будет близким к нулю. При менее оптимистичном сценарии — цене в 72 рубля за $1 и около $35 за баррель нефти — российская экономика недополучит около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов. При этом Кудрин отметил, что ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, также станут понятны риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. Цена на нефть 9 марта отреагировала на распад соглашения обвалом, который удалось частично отыграть.

После этого снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели и индексы российских компаний.