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Пушков предложил прекратить авиасообщение с Европой на месяц-полтора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков предложил полностью приостановить авиасообщение России со странами Европы на месяц-полтора из-за активного распространения там вируса SARS-CoV-2. С такой инициативой он выступил на внеочередном заседании Совета Федерации 14 марта.

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«Может, нам всё же следует на месяц-полтора прекратить авиасообщение с Европой? Люди прилетают из-за рубежа, потом разъезжаются по стране», — цитирует его «РИА Новости».

В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией с 16 марта, за исключением регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и чартеров. Данные направления будут обслуживаться только в терминале F аэропорта Шереметьево.

В своем микроблоге в Twitter Пушков написал, что на сегодняшний день «Европа находится в самой активной фазе роста числа зараженных» коронавирусом. Он отметил, что некоторые авиакомпании до сих пор совершают рейсы в страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, и «их надо на время прекратить».

«У нас всё еще сохраняется иронично-безответственное отношение к вирусу. Авиакомпании продолжают летать в очаговые страны, приводя оттуда инфицированных людей, которые затем разъезжаются по стране. Туристы выезжают в зоны высокого риска, а вместо полного закрытия границ — полумеры», — отметил сенатор.

Если оперативно не принять более жесткие меры, то останется лишь «разводить руками и говорить, что вирус уже не остановить», как сегодня это вынуждена делать канцлер Германии Ангела Меркель, подытожил Пушков. Ранее, в марте, бундесканцлер заявила, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы в связи с коронавирусом.

Ранее в этот день правительство РФ поручило с 15 марта закрыть сухопутные границы с Польшей и Норвегией. Таким образом, в Россию будет запрещен въезд иностранцам, кроме граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в РФ.

По данным на 13 марта, в РФ коронавирус подтвердился у 45 заболевших, семеро уже выписаны из больниц. 14 марта заболевание обнаружили у двух человек в Кемерово.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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