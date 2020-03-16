Министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом

В Польше диагноз COVID-19 подтвердился у министра окружающей среды Михала Вося. Об этом политик сообщил 16 марта в своем Twitter.

По словам министра, накануне коронавирус обнаружили у сотрудника службы государственных лесов, с котором он контактировал. После этого Вось и сам был помещен в карантин, а также сдал анализы.

«Тест дал положительный результат», — указал министр.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, выразил благодарность медикам, а также солидарность со всеми зараженными.

К 16 марта в Польше зафиксированы 150 случаев заболевания коронавирусом. Из-за распространения вируса Варшава прекратила пропускать в страну иностранцев и приостановила авиа- и железнодорожное сообщения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-COV-2 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Затем коронавирус распространился еще в нескольких странах. К настоящему моменту в мире заразились более 163 тыс. человек, 6,4 тыс. умерли. Вирус проник на территории 146 стран.

Всемирная организация здравоохранения признала Covid-19 пандемией.