Россия обвинила США в намеренных помехах Ирану в его борьбе с COVID-19

МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции. Об этом в понедельник, 16 марта, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства

Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в Исламской республики не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций. МИД отметил, что антигуманная политика Вашингтона вызывает глубокое сожаление и тревогу.

«Не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер. Президент ИРИ Хасан Роухани недавно заявил, что... введенные с мая 2018 года в рамках кампании «максимального давления» незаконные односторонние американские санкции встают мощной преградой на пути эффективной борьбы с инфекцией», — заявили в МИД.

Кроме того, ведомство призвало США «взглянуть правде в глаза» и немедленно снять санкции, нарушающие права человека.

Также в заявлении отмечается, что Россия будет содействовать Тегерану на фоне санкционного давления США и распространения коронавируса. Москва подчеркнула, что даже в тяжелых условиях Иран решил придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране приблизилось к 15 тыс. человек, скончались 853.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.