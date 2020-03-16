Прямой эфир
Сюжет:

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение в понедельник, 16 марта, приняло правительство РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничения на въезд не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов и лиц, постоянно проживающих на территории РФ.

«Ограничение на въезд не будет применяться для <...> экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника», — говорится в заявлении.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

Кроме того, Мишустин провел серию телефонных переговоров с главами стран СНГ. Стороны договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой коронавирусной инфекции.

«В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые Российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день правительство России приняло решение о частичном закрытии границы с Белоруссией. В Кремле выразили надежду на понимание со стороны Минска, отметив, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

Кроме того, Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Его задача — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19.

С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным на 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России сейчас зарегистрировано 96 заболевших коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Белоруссии выразил сожаление из-за закрытия Россией границы
РФБ с 20 марта приостановит проведение всех соревнований

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020