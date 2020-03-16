Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев из-за коронавируса

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение в понедельник, 16 марта, приняло правительство РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничения на въезд не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов и лиц, постоянно проживающих на территории РФ.

«Ограничение на въезд не будет применяться для <...> экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника», — говорится в заявлении.

Кроме того, Мишустин провел серию телефонных переговоров с главами стран СНГ. Стороны договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой коронавирусной инфекции.

«В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые Российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день правительство России приняло решение о частичном закрытии границы с Белоруссией. В Кремле выразили надежду на понимание со стороны Минска, отметив, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

Кроме того, Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Его задача — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19.

С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным на 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России сейчас зарегистрировано 96 заболевших коронавирусной инфекцией.