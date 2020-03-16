МИД Белоруссии выразил сожаление из-за закрытия Россией границы

Белоруссия сожалеет о решении России закрыть границу с республикой из-за угрозы распространения коронавируса, однако ожидает конкретной информации о параметрах выполнения этой меры. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе белорусского МИДа.

«Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Белоруссии.

Ранее в этот день президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым заявил, что республика не будет закрывать свои границы от соседних стран, так как данная мера по борьбе с распространением коронавируса неэффективна.

Решение властей РФ о частичном закрытии белорусско-российской границы глава государства раскритиковал, отметив, что мера была введена Москвой в одностороннем порядке, без совещания с Минском. Он напомнил, что граница между странами не демаркирована, а значит, и «закрывать нечего».

По мнению белорусского лидера, Москве следовало ввести контроль на совместной границе Союзного государства и помочь Минску «и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна и вирусологи одни и те же)», чтобы белорусская сторона осуществляла контроль на той территории.

Российское правительство было удивлено такой реакцией руководства Белоруссии. Однако в кабмине подчеркнули, что Москва надеется на то, что Минск займет конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан обеих стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились более 179 тыс. человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7069 человек.