Кабмин РФ удивила реакция Минска на меры Москвы против коронавируса

У России вызывают недоумение высказывания белорусского руководства, которые не способствуют выработке согласованных мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в кабмине отметили, что Россия рассчитывает, что Белоруссия займет конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан обеих стран.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе предварительного обсуждения мер по борьбе с коронавирусом со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным не высказал никаких возражений.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым заявил, что республика не будет закрывать свои границы от соседних стран, так как данная мера по борьбе с распространением коронавируса неэффективна.

Решение властей РФ о частичном закрытии белорусско-российской границы глава государства раскритиковал, отметив, что мера была введена Москвой в одностороннем порядке, без совещания с Минском. Он напомнил, что граница между странами не демаркирована, а значит, и «закрывать нечего».

По мнению белорусского лидера, Москве следовало ввести контроль на совместной границе Союзного государства и помочь Минску «и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна и вирусологи одни и те же)», чтобы белорусская сторона осуществляла контроль на той территории.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 175 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6717 человек.