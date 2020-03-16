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В России зафиксировали всплеск интереса к удаленной работе

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Фото: TASS/PA Images/Slavko Midzor/PIXSELL
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Аналитики центра «Авито Работа» зафиксировали рост на 16% числа вакансий с возможностью удаленной работы, рассказал «Известиям» 16 марта категорийный менеджер организации Дмитрий Пучков.

Отмечается, что соискатели также оказались более заинтересованы в том, чтобы работать на удаленной основе. Количество резюме с таким запросом возросло на 21%.

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На данный момент удаленно могут работать практически все те, чья работа связана с интеллектуальным трудом, отметил Дмитрий Пучков.

«В принципе, это оказываются те же сферы, что и так были лидерами по количеству возможностей работы вне офиса в 2019 году. Продажи (менеджеры по продажам, операторы колл-центров, службы поддержки), финансы, маркетинг и реклама, ИТ, дизайн», — сказал аналитик.

По его словам, массовая удаленка стала причиной всплеска ситуативного интереса к таким работникам, как курьеры, водители, логисты, грузчики, работники на складских помещениях. Вполне вероятно, что этот тренд будет только усиливаться в ближайшие дни, заключил эксперт.

Ранее 16 марта стало известно, что Mail.ru Group переводит своих сотрудников на режим работы из дома для профилактики распространения коронавируса. Чтобы помочь сотрудникам не отвлекаться на бытовую рутину, им выдадут индивидуальные промокоды на Delivery Club.

Ранее, 5 марта, стало известно, что курьеры «Яндекса» смогут отказываться от доставки еды в медицинские учреждения из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились не менее 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,6 тыс. Общее число заразившихся в России к 16 марта достигло 93 человек.

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