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Эксперт рассказала об IT-безопасности при работе из дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В связи с распространением коронавируса в мире многие российские и международные компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Однако у большинства домашних компьютеров уровень защиты значительно ниже, чем у корпоративных. В этой связи безопасности данных отводится особое внимание, рассказала «РИА Новости» директор по IT-безопасности компании – разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу.

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Для компаний Балу посоветовала предпринять следующие действия: обеспечить поддержку сотрудникам для безопасной удаленной работы, проверить, какие устройства используют работники для доступа к корпоративным материалам и сервисам.

«Убедитесь, что сотрудники имеют ограниченные права доступа и могут подключаться только к тем сервисам, которые им необходимы для выполнения определенных задач. Не стоит предоставлять сотрудникам доступ ко всей корпоративной сети», — советует эксперт.

Также следует применять двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, — это дополнительный уровень защиты для учетных записей.

Самим работникам, в свою очередь, стоит заранее сменить пароль для Wi-Fi-роутера, проверить, включены ли переадресация портов и набор сетевых протоколов в настройках роутера.

«Важно убедиться, что все устройства, подключенные к сети, защищены — они могут быть потенциальными шлюзами для киберпреступников для доступа к другим устройствам, подключенным к домашней сети», — отметила Балу.

Подводя итоги, специалист предупредила, что, работая дома во время пандемии, необходимо внимательно относиться к письмам с темами, связанными с коронавирусом: они могут содержать вредоносные ссылки и вложения.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на 5 утра (время московское) 16 марта, всего в мире 169 531 случай заражения, 6515 смертей, 77 753 человека выздоровели.

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