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Сотрудникам Apple разрешили временно работать из дома из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene
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Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук разрешил сотрудникам большинства филиалов компании работать удаленно в связи со вспышкой вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 9 марта, со ссылкой на сообщение Кука, которое было разослано работникам корпорации.

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В тексте распространение коронавируса названо «беспрецедентным событием» и «сложным моментом», в связи с которым сотрудникам предлагается работать из дома в период с 9 по 13 марта.

В частности, это касается филиалов в регионах, где риск заражения велик, а именно в городах Санта-Клара и Элк-Гров, а также в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Южной Корее и Японии.

В пятницу, 6 марта, разрешение на удаленную работу получили работники корпорации в Калифорнии и Сиэтле.

Также в сообщении добавляется, что компания будет «максимизировать межличностное пространство», то есть уменьшать численность людей на рабочем месте, чтобы снизить риск инфицирования и позволить сотрудникам «выполнять свою работу безопасно и спокойно».

В памятке напоминается о необходимости часто мыть руки и не касаться ими лица. При наличии кашля и температуры настоятельно рекомендуется оставаться дома до полного выздоровления, а в случае посещения районов, где коронавирус широко распространен, соблюдать карантинный режим.

В связи со вспышкой вируса SARS-CoV-2 Apple временно ограничила поставки iPhone по всему миру. Это связано c тем, что продукция корпорации производится в КНР, а после пика заболеваемости в этой стране производство наращивается медленнее, чем ожидалось.

В целях профилактики руководство компании временно закрыло офисы, магазины и сервисные центры в Китае, что негативно сказалось на спросе на «яблочную» продукцию. 18 февраля котировки акций Apple Inc снизились на 2%.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 9 марта, только в КНР от заболевания скончались 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах.

Ранее в марте Международный валютный фонд (МВФ) признал вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики и предрек падение роста мирового ВВП в 2020 году.

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