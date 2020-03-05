«Яндекс» разрешил курьерам не доставлять еду в больницы из-за коронавируса

Курьеры «Яндекса» смогут отказываться от доставки еды в медицинские учреждения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«В России, Казахстане и Беларуси уже организована автоматическая отправка водителям памяток о том, что необходимо делать: проветривать салон машины, пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать массовых мероприятий, при малейших признаках плохого самочувствия обращаться к врачам и не игнорировать их советы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все водители, зарегистрированные в системе получили такую памятку в таксометре.

«Аналогичные памятки получают курьеры, которые доставляют заказы сервисов Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. Курьеры могут отказаться от доставки заказов в медучреждения и больницы», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным информагентства, аналогичные рекомендации получили таксисты «Ситимобил» и «Везет».

В свою очередь, Роспотребнадзор Москвы и Московской области выдал предписание о необходимости ежедневной дезинфекции машин такси и каршеринга.

Ранее в этот же день стало известно, что усилены меры безопасности и в столичном общественном транспорте. Например, на всех станциях метро проводится дезинфекция дверей, поручней лестниц и эскалаторов, кнопок перил и лифтов, автоматов по продаже билетов.

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.