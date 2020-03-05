Вице-мэр Москвы заявила об отсутствии ограничений массовых мероприятий

Ограничения массовых мероприятий в Москве не планируется. Об этом в четверг, 5 марта, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день все меры направлены на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным, чтобы не было ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Гражданам, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, предписано информировать власти о своем возвращении по горячей телефонной линии. Кроме того, они должны при появлении симптомов респираторных заболеваний немедленно вызывать медиков на дом, не приходя в поликлинику самостоятельно, и соблюдать рекомендации санитарных врачей о режиме изоляции дома.

Также 5 марта мэрия сообщила об усилении мер дезинфекции в московском общественном транспорте, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса. Проводится дезинфекция дверей, поручней лестниц и эскалаторов, кнопок перил и лифтов, автоматов по продаже билетов. Также все вагоны при заходе состава в депо проходят кварцевание.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.