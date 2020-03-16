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Зеленский потребовал ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в понедельник, 16 марта, потребовал от правительства ввести с 17 марта режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях

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«В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года», — сказал он в обращении, размещенном на официальной странице президента в Facebook.

Ранее в этот день украинский лидер поручил прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране, закрыть столичное метро, а также запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ресторанам, торгово-развлекательным центрам, кафе и другим заведениям питания и развлечений.

На сегодняшний день на Украине зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией и одна смерть от заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 175 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6715 человек.

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