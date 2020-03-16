Зеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном в понедельник, 16 марта, поручил правительству прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране, а также закрыть столичное метро.

«Министерству инфраструктуры с 12:00 (13:00 мск) 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное пассажирское сообщение. Запретить работу метрополитенов. Городские перемещения могут совершаться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая», — сказал он в обращении, размещенном на официальной странице президента в Facebook.

Кроме того, украинский лидер призвал кабмин с полуночи 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ресторанам, торгово-развлекательным центрам, кафе, а также другим заведениям питания и развлечений.

На сегодняшний день на Украине зарегистрированы 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией и одна смерть от заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 175 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6713 человек.