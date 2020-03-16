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Минкульт призвал подведомственные учреждения ограничить массовые мероприятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Министерство культуры России рекомендовало подведомственным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство культуры Российской Федерации предписывает учреждениям культуры федерального ведения усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности», — рассказали агентству в Минкультуры.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

Накануне сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России порекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение с понедельника, 16 марта, на фоне распространения нового коронавируса.

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в настоящее время в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6686 человек.

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