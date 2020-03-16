Прибывших в Москву из США, Европы, Британии, Украины и Белоруссии отправят на карантин

Требование об обязательной самоизоляции сроком на две недели с 16 марта будет распространяться в Москве на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств — членов Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС.

Соответствующий указ в понедельник, 16 марта, подписал мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на его официальном сайте.

Кроме того, в городе до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек. Под запрет попадают все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

В этот же день стало известно, что семь стран — членов Евросоюза, а также Швейцария уведомили Европейскую комиссию, что вводят контроль на своих границах из-за распространения коронавируса. Отмечается, что подобные меры будут распространяться на зону Шенгена. Контроль на границах будет вводиться на 10 дней. Максимальный срок, на который его можно продлить, — два месяца.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.