Правительство России поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Правительство России окажет поддержку отраслям экономики, которые оказались в зоне риска из-за распространения в мире коронавируса. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании координационного совета по противодействию заболеванию 16 марта.

«Это прежде всего авиаперевозки, туризм, это в известной мере строительство, поскольку там занято большое количество иностранных рабочих. Это, безусловно, сферы отдыха, развлечений и так далее», — цитирует его «Интерфакс».

Так, будет осуществлено прямое субсидирование убытков и меры по недопущению «свертывания открытых кредитных линий банков».

Также планируется ввести понятие форс-мажора по госзакупкам и некоторым видам возврата валютной выручки «в тех случаях, когда импортеры, импортирующие за рубежом российские товары, не имеют возможности оперативно заплатить российским компаниям».

При этом от механизма накачки спроса, который применяют некоторые другие страны, было решено отказаться из-за риска «получить вместо стабилизации обратный эффект, девальвационный». Кроме того, экономика страны находится под двойным ударом из-за снижения цен на нефть и волатильности мировых финансовых рынков.

В ближайшее время кабмин сформирует новый перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать господдержку в приоритетном порядке в случае необходимости. За такими предприятиями будет осуществляться особый контроль. Обратиться за поддержкой они смогут в специальную комиссию.

Для осуществления всех мер поддержки планируется создать финансовый резерв, куда будет направлено 300 млрд рублей. В случае необходимости сумма будет увеличена.

Ранее в этот день правительство приняло решение ввести отсрочку налогов для туризма и авиаперевозок, так как именно эти сферы пострадали от распространения коронавируса в первую очередь. Не исключается, что позднее ситуация коснется и других отраслей.

На фоне распространения коронавируса в марте была создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны, а Минэкономразвития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния вспышки инфекции. В Счетной палате допустили негативное влияние от вспышки пневмонии, в случае если с эпидемией не удастся справиться оперативно. В то же время в Минфине заявляли, что не видят предпосылок к колебаниям финансовой стабильности, так как финансовая система РФ готова к различным шокам.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить предложения по плану мероприятий для развития экономики.