Посол КНР в РФ заявил о краткосрочном воздействии COVID-19 на экономику

Воздействие эпидемии COVID-19 на экономику Китая носит краткосрочный характер и в целом регулируемо. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Эпидемия COVID-19 действительно временно нарушила экономическую деятельность в Китае, что нанесет неизбежный удар по экономическому сообществу. Но… основные положения долгосрочного экономического улучшения не изменились, а воздействие эпидемии краткосрочно и в целом регулируемо», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что экономика Китая обладает стабильностью, высокой устойчивостью, мощным потенциалом и большими возможностями маневрирования.

«К примеру, хотя эпидемия сильно повлияла на индустрию туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, она способствовала развитию других отраслей, включая розничные онлайн-продажи, медицинское обслуживание онлайн, онлайн-игры, экспресс-доставку. Все эти сферы показывают взрывной рост», — отметил посол.

Чжан Ханьхуэй добавил, что под влиянием эпидемических факторов колебания в сфере импорта и экспорта были неизбежны, но само воздействие носит временный характер.

«Сейчас Китай, который является очень важным звеном в производственном процессе и в цепи поставок всего мира, уже принял ряд мер для поддержки стабильности», — подчеркнул он.

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