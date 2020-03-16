Эксперт объяснил снижение ставки ФРС опасением мировой рецессии

Снижение базовой ключевой ставки Федеральной резервной системы США в рамках борьбы с коронавирусом свидетельствует об опасениях начала мировой рецессии, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, опасения нагнетают панику среди трейдеров, инвесторов и бизнесменов, которые оценивают действия ФРС как признание того, что ситуация критическая.

«Если обозначенные ФРС меры не смогут противодействовать началу мирового кризиса, то запасов средств у регуляторов больше не остается — только печатать деньги», — сказал Хохрин.

ФРС с 16 марта снизил ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Хохрин напомнил, что последний раз ФРС снижала ставку до уровня 0,25% в период кризиса 2008–2009 годов. Эта мера направлена на увеличение привлекательности заемных средств для реальной экономики США.

«Кроме того, ФРС снижает резервные требования к банкам — долю средств, которые банк обязан держать в резерве у ФРС — до нуля с текущих 10%. Американский регулятор и еще пять центральных банков, а именно Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский национальный банк договорились усовершенствовать взаимное предоставление ликвидности через действующие долларовые своп-линии. Центробанки решили снизить стоимость таких свопов на 0,25 процентных пункта», — сказал эксперт.

Он добавил, что иностранные центробанки, занимающие доллары у ФРС, также будут предлагать их в каждой соответствующей юрисдикции в еженедельном режиме на срок 84 дня, в дополнение к существующим операциям с недельным сроком.

«Пандемия коронавируса наносит урон реальной экономике — встают производства, ощущается недостаток комплектующих и сырья в связи с логистическими ограничениями между странами. Меры финансового оздоровления и стимулирования могут не иметь должного эффекта для реального сектора — дешевый кредит не может заменить поставки из Китая или другой страны в условиях карантина. Так что обозначенные действия ФРС и других центральных банков — это лишь попытка отсрочки наступления глобального кризиса», — заключил специалист.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев заявил, что, несмотря на негативную краткосрочную реакцию, в долгосрочной перспективе решение снизить ставку снижает градус напряженности с долларовой ликвидностью, который поднимался с сентября прошлого года еще до пандемии коронавируса.

«Это решение будет способствовать стабилизации ситуации на финансовых рынках. Для российской экономики это важный момент в плане удержания рублевых ставок от ненужного роста, важный для поддержки рубля», — заключил Короев.

10 марта президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему США продолжать снижение ставки в целях дальнейшей стимуляции экономики. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter. Трамп подчеркнул, что ФРС должна занять лидирующую позицию.

ФРС на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.