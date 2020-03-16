ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

В рамках борьбы с коронавирусом Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку почти до нуля. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС), сообщает ТАСС.

«Из-за угрозы последствий коронавируса для экономических перспектив комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%», — отмечается в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что такой целевой диапазон будет сохраняться до тех пор, пока комитет «не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности».

Помимо того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будет приходиться на казначейские бумаги США.

10 марта президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжать снижение ставки в целях дальнейшей стимуляции экономики. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что ФРС должна занять лидирующую позицию.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.