Трамп призвал ФРС к дальнейшему снижению процентной ставки

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжать снижение ставки в целях дальнейшей стимуляции экономики. Об этом во вторник, 10 марта, американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что ФРС должна занять лидирующую позицию.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

В этот же день Трамп выразил одобрение и написал, что ФРС должна еще больше ослабить ставку, чтобы выровнять отношения с конкурентоспособными странами.

Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли к рублю около 50 копеек.